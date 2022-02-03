В столице главный врач больницы был уличен в подделке сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно данным следствия, каждый месяц в eHealth вносилось около двух тысяч недостоверных записей о прохождении вакцинации.

В декабре 2021 года в рамках уголовного производства правоохранители разоблачили незаконную деятельность по подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19, которую организовали двое жителей Киева, привлекая руководителей медицинских учреждений и семейных врачей в разных городах Украины, а также целый ряд посредников. Участники схемы ежедневно формировали и передавали врачам списки лиц для внесения в электронную систему eHealth недостоверных сведений о прививке от COVID-19, которые в дальнейшем загружались в Единый портал государственных услуг "Дія".

Отмечается, что двум фигурантам, в том числе главному врачу одной из районных больниц Киева, поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Читайте также, в "Дие" появился новый COVID-сертификат. Его получат граждане, получившие бустерную дозу вакцины от коронавируса, Срок действия этого сертификата составит 270 дней с дня получения бустерной дозы вакцины от коронавируса.

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