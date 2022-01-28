Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Закарпатской области у педагогов поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Патрульная полиция провела проверку в школах в Тячевском районе. В частности, при проверке сертификатов у сотрудников школ в Усть-Чернянской общине выяснилось, что у десяти человек они имели явные признаки подделки.

Речь идет о возникновении ошибки при считывании сертификатных QR-кодов у девяти женщин в возрасте от 24 до 65 лет и 41-летнего мужчины. Аналогичная ситуация возникла еще с одним из работников другого образовательного учреждения.

Отмечается, что полиция изъяла поддельные сертификаты и завела уголовные дела за подделку документов. Нарушителям грозит от штрафа до ограничения свободы.

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Кроме того, в Украине владельцы поддельных сертификатов о прививках от коронавируса могут аннулировать документ. Это можно сделать обратившись к семейному врачу, после соответствующего обращения врач аннулирует сертификат и даст направление на реальную прививку.