Варшава ініціює саміт Веймарського трикутника щодо України [ Редактировать ]
Варшава ініціює саміт Веймарського трикутника щодо України. Як повідомив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох, зустріч заплановано на наступний тиждень у Берліні. Головною темою стане ситуація довкола України. Веймарський трикутник - неформальне об'єднання трьох країн: Польщі, Франції та Німеччини. Тож на саміті планують зустрітися президенти: Анджей Дуда, Еммануель Макрон, а також німецький канцлер Олаф Шольц. Востаннє Веймарський трикутник збирався на зустріч восени 2021 року - на рівні міністрів закордонних справ.
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