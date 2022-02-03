Сьома пташка. До України прибула чергова партія військової допомоги від Штатів - 85 тонн боєприпасів для гранатометів. А загалом - за останні два тижні ми отримали від американців 600 тонн військового вантажу. Крім того, Білий дім обіцяє ще новий пакет економічної допомоги. А Конгрес обговорює нові санкції проти Росії.

Про що ще заявляють у Пентагоні? Дмитро Анопченко - розкаже.

Ескалації ще можна запобігти дипломатичним шляхом. Але Росія, як і раніше, може вдертися на територію України "за дуже стислий термін". З такою заявою виступив речник Пентагону Джон Кірбі.

Водночас у Білому Домі, наголосили, планують надати новий пакет економічної допомоги Україні.

Джен Псакі, речниця Білого дому:

Ми обговорюємо з українцями пакет економічної допомоги. Саме зараз триває обговорення подальших кроків між колегами з нашого та їхнього урядів. І це ж не перший економічний пакет - ми вже надали значний обсяг допомоги - не лише безпекової, а й гуманітарної.

У Конгресі теж думають про допомогу, але спосіб для цього планують обрати зовсім інший.

Багато хто із законодавців наполягає, що потрібен так званий "превентивний пакет". Перелік санкцій проти Росії, які хочуть запровадити на випадок вторгнення, але ще до того, як воно станеться. Однак такий підхід підтримують не всі, тож довкола цієї ідеї точиться суперечка.

Проти - в уряді. Там вважають: якщо повідомити про конкретні санкції ще до вторгнення, вони втратять стримувальний ефект. Мовляв, Москва точно знатиме, що її чекатиме, зважить ризики і, можливо, вирішить, що ціна не така вже й висока. Невизначеність - навпаки - стримує. Конгресмени іншої думки. Кажуть, ясність - потрібна, домовитися між собою і заявити про можливе покарання треба заздалегідь. І заявляють: Конгрес близький до угоди щодо "превентивних санкцій" проти Росії.

Про це повідомила під час дискусії в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні впливова сенаторка Джин Шахін.

Джин Шахін, сенатор-демократ:

Розглядаючи санкції, ми б могли їх запровадити просто зараз. Так ми чітко покажемо, що робитимемо в майбутньому, якщо вторгнення станеться. Не тільки наші союзники хочуть ясності - якою буде наша відповідь, але й наші вороги.

За словами Шахін, Сенат може погодити цей "попереджувальний пакет" уже цього тижня.