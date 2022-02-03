Стратегічна співпраця по всіх фронтах: торгівля, економіка і, звісно ж - безпека. Результат - чотири підписані угоди. У Києві з офіційним візитом - турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Прибув він із дружиною та цілою делегацією. Приймали гостей - у Маріїнському палаці. Як усе було - бачила наша Анна Каменєва.

Анна Каменєва, кореспондент:

Візит президента Туреччини до Києва почався з дипломатичного казусу. Його на Ґанку Маріїнського палацу не зустрів президент України, як цього вимагає протокол. Тож Реджеп Тайїп Ердоган разом із дружиною просто зайшли всередину. А сталося так, бо приїхав турецький лідер на п'ять хвилин раніше, ніж було заплановано. Утім, це на зустріч ніяк не вплинуло. Вже за 10 хвилин почалась офіційна частина на подвір'ї Маріїнського палацу. Пролунали гімни обох країн. А Ердоган урочисто привітав почесну варту.

Слава Україні! - Героям слава!

Зустріч віч-на-віч та у складі делегацій. А ще - 10 засідання Стратегічної ради високого рівня й підписання чотирьох угод. Порядок денний візиту - доволі насичений. Теми переговорів різні - і безпека, й економіка, і стратегічне співробітництво. Діалог затягнувся майже на чотири години. Тема мирного врегулювання конфлікту на Донбасі - була головною.

Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини:

Наш візит припав на чутливий період. Хочу повторити, що ми й далі підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилась криза двох сусідніх країн. Ми із задоволенням організуємо в Туреччині саміт на рівні лідерів або перемови на технічному рівні.

Володимир Зеленський, президент України:

Хочу подякувати президенту Ердогану за ініціативу стати посередником між Україною та Росією на шляху до завершення війни. Для миру в Україні ми готові робити усе можливе на усіх майданчиках, в усіх форматах. Немає значення де саме поставити крапку в війні. Важливо, щоби щиро всі були готові до цього.

Розширить Україна з Туреччиною і співпрацю у військовій галузі. Сьогодні лідери країн підписали угоду, згідно з якою турецькі ударні безпілотники "Байрактари" виготовлятимуть в Україні, а пізніше - ще й з українськими двигунами.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

За рішенням турецької компанії, яка виробляє Bayraktar, наступне покоління використовуватиме українські двигуни виробництва "Мотор Січ". Це вже, по суті, будуть українсько-турецькі Bayraktar з точки зору технологічного наповнення. Ну і відповідно застосовуватися вони будуть у Збройних силах України, Туреччини й тих країн, які будуть мати бажання їх придбати.

Історичною угодою назвав президент і підписання Угоди про зону вільної торгівлі. Цей документ сторони обговорювали цілих 10 років.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Більше ніж на 10 тисяч товарів мито нуль. На 1300 товарів мито збереглось, але значно зменшилось. Там в три рази, в 30 разів. Протягом наступних трьох років метал стане другою позицією після зернових, які будуть експортуватись в Туреччину.

За цією угодою, кажуть в уряді, товарообіг між країнами збільшиться до 10 мільярдів доларів. Торік він становив сім мільярдів. Також очікують зростання й турецьких інвестицій в Україну.