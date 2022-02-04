На Одещині посадовці вимагали данину з підприємців, аби ті могли вести бізнес [ Редактировать ]
На Одещині посадовці міської ради вимагали данину з підприємців, аби ті могли безперешкодно вести бізнес.
Збирати гроші найняли посередника.
Його правоохоронці і затримали, коли той передавав чергову суму. Загалом вилучили 35 тисяч гривень та майже 10 тисяч доларів США.
Тепер посереднику і посадовцям готують підозру.
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