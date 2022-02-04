В пятницу, 4 февраля, во время церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине украинские спортсмены прошли шествием. Сине-желтый флаг нес дуэт олимпийцев.

Церемония началась в 14:00 по киевскому времени.

В церемонии приняли участие 10 спортсменов из Украины.

Государственный флаг несли двое украинцев.

Компанию олимпийскому чемпиону 2018 года Александру Абраменко составила Александра Назарова.

На трибунах "Национального стадиона" делегацию украинцев поприветствовал президент НОК Сергей Бубка. Всего в Китай полетели 45 наших спортсменов.

Ранее "Подробности" опубликовали полное расписание Игр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.