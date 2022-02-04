Олимпиада-2022: Украина приняла участие в церемонии открытия [ Редактировать ]
В пятницу, 4 февраля, во время церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине украинские спортсмены прошли шествием. Сине-желтый флаг нес дуэт олимпийцев.
- Церемония началась в 14:00 по киевскому времени.
- В церемонии приняли участие 10 спортсменов из Украины.
- Государственный флаг несли двое украинцев.
Компанию олимпийскому чемпиону 2018 года Александру Абраменко составила Александра Назарова.
На трибунах "Национального стадиона" делегацию украинцев поприветствовал президент НОК Сергей Бубка. Всего в Китай полетели 45 наших спортсменов.
Ранее "Подробности" опубликовали полное расписание Игр.
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