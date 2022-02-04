На 24-х Олимпийских играх был установлен первый мировой рекорд в соревнованиях по фигурному катанию. Об этом сообщает iSport.ua.

Таким образом, в короткой программе спортивных пар китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун за свое выступление получили 82.83 балла.

Отмечается, что предыдущее высшее достижение принадлежало россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, которые ранее за короткую программу получили 82.36 балла. Известно, что украинская пара София Голиченко и Артем Даренский показали в короткой программе спортивных пар последнее - девятое место.

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Кроме того, зимняя Олимпиада 2022 года официально начнется с церемонии открытия. Событие состоится на "Национальном стадионе" в Пекине. Торжественное событие состоится в пятницу, 4 февраля. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени. Мероприятие пройдет на арене "Птичье гнездо" в китайской столице.

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