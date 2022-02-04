Масштабної хакерської атаки зазнали одразу декілька європейських компаній, що транспортують та зберігають нафту. Кібернаступ тривав кілька днів. Унаслідок дій злочинців зірвано розвантаження танкерів у портах Німеччини, Бельгії й Нідерландів. Зокрема в одному з найбільших на континенті - бельгійському Антверпені. Хто саме стоїть за нападом, ще не відомо. Так само як і те, чи координували всі атаки з одного центру.