Монастырский впервые отреагировал на видео с Трухиным после ДТП [ Редактировать ]
Источник: Апостроф
Министр внутренних дел Денис Монастырский отрицает, что народный депутат Александр Трухин в августе 2021 года звонил ему после ДТП на Бориспольской трассе, чтобы избежать ответственности за пьяное вождение.
По словам министра, он негативно относится к любым вопросам "порешать".
"Я считаю, что любой человек, в том числе и нардеп, о котором вы говорите, должен нести ответственность за все, что совершил. Звонил ли он мне с места события или после? Я могу сказать… Я чрезвычайно негативно отношусь к любым вопросам "порешать", поэтому мне никто по этому вопросу звонить не может. И если он бы мне позвонил, то был бы послан в тот же момент", - заявил Монастырский.
Отметим, об аварии с Трухиным стало известно сразу в августе 2021 года, но тогда же правоохранители говорили о том, что видео нет, а представители власти предлагали ждать результатов расследования.
Напомним, что Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля.
Также, в среду, 2 февраля, генеральная прокурор Украины Ирина Венедиктова после публикации видео с камер патрульных, которые были на месте ДТП с депутатом Александром Трухиным, поручила НАБУ зарегистрировать уголовное производство против "слуги народа".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Водителя одного из автомобилей экстренно госпитализировали
Майор Вадим Рогаль із колегою вночі патрулювали місто. Поліцейський каже - коли побачили заблоковану на переїзді вантажівку, кинулися на допомогу. Але не встигли навіть підняти шлагбаум.
У людей травми різного ступеня тяжкості, їх ушпиталили - повідомили в ДСНС.
В ГСЧС приняли решение использовать спецтехнику
Майор Вадим Рогаль із колегою вночі патрулювали місто. Поліцейський каже - коли побачили заблоковану на переїзді вантажівку, кинулися на допомогу. Але не встигли навіть підняти шлагбаум.