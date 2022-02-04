Министр внутренних дел Денис Монастырский отрицает, что народный депутат Александр Трухин в августе 2021 года звонил ему после ДТП на Бориспольской трассе, чтобы избежать ответственности за пьяное вождение.

По словам министра, он негативно относится к любым вопросам "порешать".

"Я считаю, что любой человек, в том числе и нардеп, о котором вы говорите, должен нести ответственность за все, что совершил. Звонил ли он мне с места события или после? Я могу сказать… Я чрезвычайно негативно отношусь к любым вопросам "порешать", поэтому мне никто по этому вопросу звонить не может. И если он бы мне позвонил, то был бы послан в тот же момент", - заявил Монастырский.

Отметим, об аварии с Трухиным стало известно сразу в августе 2021 года, но тогда же правоохранители говорили о том, что видео нет, а представители власти предлагали ждать результатов расследования.

Напомним, что Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля.

Также, в среду, 2 февраля, генеральная прокурор Украины Ирина Венедиктова после публикации видео с камер патрульных, которые были на месте ДТП с депутатом Александром Трухиным, поручила НАБУ зарегистрировать уголовное производство против "слуги народа".

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