Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в програмі "Подробиці" на телеканалі "Інтер" розповіла про роботу парламенту та ключові законопроєкти, які планують невдовзі ухвалити.

"Ще не визначена дата позачергового засідання, потрібно зібрати 150 підписів народних депутатів для того, щоб потім визначити дату. Попередньо це 14 лютого. Будемо просити прийти на засідання міністерство внутрішніх справ, ДБР, ГПУ для того, щоб заслухати звіт про всі справи", - каже Шуляк.

Також Шуляк розповіла, що двотижневий карантин у Раді - це було рішення всіх депутатських фракцій і груп, які прийняли його на погоджувальній раді.

"Карантин стосується саме пленарних засідань, які відбуваються у приміщенні ВР. Цей карантин не стосується роботи в комітетах, округах, робочих групах та засіданнях. Народні депутати працюють в штатному режимі, але без присутності в пленарній залі", - додала вона.

Шуляк відповіла, які головні законопроєкти планують розглянути на сьомій сесії.

"Всі законопроєкти, які будуть стосуватися підвищення обороноздатності нашої держав, вони будуть розглядатися негайно. На сьомій сесії дуже хочеться повернутися до соціальних питань. Мета для сьомої сесії, це запровадження другого рівня пенсійного забезпечення, щоб була гідна пенсія для наших пенсіонерів. Також запрова нарештдити і економічний паспорт для наших дітей", - каже вона.

За словами Шуляк, "діти, які народилися с 1 січня 2019 року, будуть мати персональний рахунок, який можна відкрити через додаток "Дія". Держава буде кожного року перераховувати кошти, в середньому - дві мінімальні зарплати. Ці кошти будуть формуватися за рахунок платежів від видобутку корисних копалин. До 18 річного віку на рахунках буде близько 600 тисяч гривень, або понад 20 тисяч доларів".

Олена Шуляк зазначила, що держава буде захищати ці кошти.

"По досягненню 18 років українець може витратити їх. Купити власне житло, витратити на навчання в українському виші, або на медичні потреби. Якщо будуть питання пов'язані з медициною, то ці кошти можна витратити і раніше", - додала вона.