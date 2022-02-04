В Киеве с парковки Верховного суда исчезли 68 авто на сумму более 12 млн гривен [ Редактировать ]
Верховный суд Украины сообщил об исчезновении 68 транспортных средств, принадлежавших суду. Представители высшего судебного органа обратились в полицию.
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
"В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Филиппа Орлика, 4, 4 А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с владельцем и материально ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 млн 523 тыс. 569 грн, принадлежавших Верховному Суду Украины", - говорится в сообщении.
Верховный Суд уведомил Национальную полицию о возможном правонарушении.
Другие подробности не сообщаются.
салоне. Владелец белого седана Audi A4 2012 года выпуска вместе с другом приехал к автомобильному дилеру для обмена на новое авто, товарищ решил подождать водителя и уснул в машине.
Кроме того, под Киевом после свидания "кавалер" украл автомобиль девушки. Событие произошло 13 января в Ирпене, На поиски авто сразу были ориентированы все правоохранители и патрули Бучанского района, за считанные часы полиция разыскала автомобиль девушки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В строю находится 4 передвижных фиксатора нарушений ПДД
В пятницу, 28 января, в ходе заседания суда нацгвардеец Артемий Рябчук, причастный к массовому расстрелу сослуживцев на территории завода "Южмаш", признал свою вину и извинился
Полицейские провели осмотр всех учебных заведений города
В Полтавской области 20-летнюю девушку подозревают в совершении серии краж
У позові уряду Нідерландів йдеться про збиття малайзійського "Боїнга" MH17. Українська заява - ширша. Зокрема, стосується масових порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях.