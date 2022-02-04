Верховный суд Украины сообщил об исчезновении 68 транспортных средств, принадлежавших суду. Представители высшего судебного органа обратились в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Филиппа Орлика, 4, 4 А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с владельцем и материально ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 млн 523 тыс. 569 грн, принадлежавших Верховному Суду Украины", - говорится в сообщении.

Верховный Суд уведомил Национальную полицию о возможном правонарушении.

Другие подробности не сообщаются.

салоне. Владелец белого седана Audi A4 2012 года выпуска вместе с другом приехал к автомобильному дилеру для обмена на новое авто, товарищ решил подождать водителя и уснул в машине.

Кроме того, под Киевом после свидания "кавалер" украл автомобиль девушки. Событие произошло 13 января в Ирпене, На поиски авто сразу были ориентированы все правоохранители и патрули Бучанского района, за считанные часы полиция разыскала автомобиль девушки.

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