В Турции пассажирский автобус попал в страшное ДТП [ Редактировать ]
В центре Турции, в провинции Сивас, произошла авария, в которую попал пассажирский автобус. В результате ДТП травмы получили более десятка человек. Об этом сообщает телеканал NTV.
Авария произошла на шоссе, соединяющем города Сивас и Малатья. По предварительным данным, в автобусе находились 39 человек, 11 из них получили травмы и были оперативно госпитализированы.
Отмечается, что в настоящее время возможные причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Читайте также, в Польше, в населенном пункте Колония-Седлищки, произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились украинцы. В аварии двое пассажиров получили незначительные повреждения, им оказана помощь на месте, они не нуждались в госпитализации.
Кроме того, в России, в Рязанской области, автобус Neoplan врезался в опору железнодорожного моста. Погибли пять человек, еще 21 получил травмы. ДТП произошло в 05:45 утра по местному времени на 277-м км трассы Р-22 Каспий возле села Вослебово Скопинского района.
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