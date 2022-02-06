В центре Турции, в провинции Сивас, произошла авария, в которую попал пассажирский автобус. В результате ДТП травмы получили более десятка человек. Об этом сообщает телеканал NTV.

Авария произошла на шоссе, соединяющем города Сивас и Малатья. По предварительным данным, в автобусе находились 39 человек, 11 из них получили травмы и были оперативно госпитализированы.

Отмечается, что в настоящее время возможные причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Читайте также, в Польше, в населенном пункте Колония-Седлищки, произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились украинцы. В аварии двое пассажиров получили незначительные повреждения, им оказана помощь на месте, они не нуждались в госпитализации.

Кроме того, в России, в Рязанской области, автобус Neoplan врезался в опору железнодорожного моста. Погибли пять человек, еще 21 получил травмы. ДТП произошло в 05:45 утра по местному времени на 277-м км трассы Р-22 Каспий возле села Вослебово Скопинского района.