Под Львовом рейсовый автобус в Польшу слетел в кювет, пострадали 14 пассажиров [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Во Львовской области на трассе Киев - Чоп слетел с трассы рейсовый автобус с пассажирами, который следовал в Польшу. Авария произошла около 1:30 ночи 30 января возле села Загирци Золочевского района. Об этом сообщает полиция Львовской области.
Водитель автобуса "Van Hool" сообщением "Харьков-Слупск", 34-летний житель Ровенской области, не справился с управлением, в результате чего бус съехал в кювет и перевернулся на бок.
В результате ДТП получили травмы и госпитализированы 14 пассажиров автобуса:
- 11 мужчин в возрасте от 24 до 56 лет из Львовской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областей;
- 3 женщины - 23-летняя львовянка, 50-летняя полтавчанка и 47-летняя жительница Харьковской области.
Правоохранители устанавливают все происшествия, но по предварительным выводам, причиной аварии стала скользкая трасса - шел снег.
Напомним, что утром 30 января под Черкассами водитель не справился с управлением и протаранил дерево. Погибли четыре человека.
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