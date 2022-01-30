Во Львовской области на трассе Киев - Чоп слетел с трассы рейсовый автобус с пассажирами, который следовал в Польшу. Авария произошла около 1:30 ночи 30 января возле села Загирци Золочевского района. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Водитель автобуса "Van Hool" сообщением "Харьков-Слупск", 34-летний житель Ровенской области, не справился с управлением, в результате чего бус съехал в кювет и перевернулся на бок.

В результате ДТП получили травмы и госпитализированы 14 пассажиров автобуса:

11 мужчин в возрасте от 24 до 56 лет из Львовской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областей;

3 женщины - 23-летняя львовянка, 50-летняя полтавчанка и 47-летняя жительница Харьковской области.

Правоохранители устанавливают все происшествия, но по предварительным выводам, причиной аварии стала скользкая трасса - шел снег.

Напомним, что утром 30 января под Черкассами водитель не справился с управлением и протаранил дерево. Погибли четыре человека.