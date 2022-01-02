В воскресенье, 2 января, в России, в Рязанской области, автобус Neoplan врезался в опору железнодорожного моста. Погибли пять человек, еще 21 получил травмы. Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, ДТП произошло в 05:45 утра по местному времени на 277-м км трассы Р-22 Каспий возле села Вослебово Скопинского района. Всего в автобусе находились более 50 человек.

Среди пострадавших есть двое маленьких детей. Три человека в реанимации.

В качестве предварительной причины аварии называется сильный гололед. Предполагается, что водитель не справился с управлением на замерзшей дороге и допустил столкновение с опорой моста.

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Кроме того, в Одесской области на трассе "Одесса-Николаев" маршрутка с пассажирами столкнулась с BMW. Травмы получили пять человек, в том числе несовершеннолетний подросток. Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением.

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