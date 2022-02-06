Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" планирует достроить станцию "Львовская брама". Тендер на начало проектных работ вывешен на портале Prozorro.

Город планирует потратить на проектную документацию почти 73,5 млн гривен. Срок исполнения контракта - до 10 августа 2023 года. На нынешнем этапе заказывается полная разработка инженерного проекта, по которому будет достраиваться станция метро

Отмечается, что согласно документации, пока предусмотрен один вход/выход на станцию "Львовская брама" - в районе улицы Сечевых Стрелков, Кудрявского спуска и улицы Кудрявской. Разработчиков проекта просят также предусмотреть строительство второго входа.

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