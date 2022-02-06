На них полюють: на талановитих і розумних... українців. Західні університети уже давно приглядаються до наших школярів. І найкращих запрошують до себе. При чому оплачують все: і дороге навчання, і проживання. Наша Світлана Чернецька розповість історію звичайного хлопця з Кропивницького, який став першим українцем в одній з найпрестижніших британських шкіл.

19 гектарів території - це все приватна школа Shiplake College. Мальовнича місцина біля річки Темзи, біля Лондона. Тут навчаються діти від 11 до 17 років. При відборі дивляться не лише на оцінки, а й інші досягнення - в спорті, музиці, мистецтві.

-Микита лише розпочав навчання в нашій школі у вересні, з попереднім досвідом у танцях, гімнастиці та фортепіано.

Знайомтеся, Микита Саітов - одинадцятикласник із Кропивницького. І перший українець у Shiplake College.

"Богемна Рапсодія". Цей хіт "Квін" вразив директора Шиплейка. І хоча в рідному місті Микита закінчив музичну школу з відзнакою, зараз сідає за інструмент лише на дозвіллі. Бо вже обрав майбутню професію. Хоче бути аналітиком. Тому й вивчає ті предмети, які знадобляться в майбутньому.

Микита Саітов, учень приватної школи у Великій Британії:

Я обрав математику, вищу математику, хімію та програмування. Тому що я хочу вивчати програмування в подальшому.

Саме на хімію хлопець і йде зараз. Учитель аналізує помилки в контрольній.

У кожному класі по 7 школярів. Разюча відмінність від української школи й в оцінюванні знань. До дошки нікого не викликають - зазвичай учні працюють, як одна команда.

Микита Саітов, учень приватної школи у Великій Британії:

Вчителям не потрібно просити учнів відповідати, бо всі вивчають ті предмети, які їм подобаються.

Іще одна особливість - багато самостійної роботи. Навчальний день триває з 8ї ранку і до 17.30, але більше ніж шість уроків не буває.

Микита Саітов, учень приватної школи у Великій Британії:

Вчителі кажуть нам, що кожну годину, яку ви провели у класній кімнаті, ви повинні стільки ж часу проводити у вашій кімнаті, аби повторювати те, що ви вивчили і не загубити знання.

Перед початком занять Микита разом з іншими школярами здає свій мобільний телефон. Повертають його лише о пів на шосту вечора.

Микита Саітов, учень приватної школи у Великій Британії:

Тобто ніяких відволікаючих факторів - тільки ви і ваше домашнє завдання і нічого більше не поробиш.

Якщо когось впіймають із мобілкою вдень - йому загрожує найбільше покарання - мінус 3 бали. Розплачуватися доведеться у вихідні - прибиранням футбольного поля. Три такі порушення - й зі школи можна вилетіти. Менші штрафи дають за невиконане домашнього завдання, міцне слівце чи невдалий жарт. А ось хранитель мобільних телефонів - Гаусмастер, щось на кшталт завідувача гуртожитку. Каже: ані з навчанням, ані з дисципліною у Микити проблем нема.

Ренальд Гійо, завідувач гуртожитку, вчитель приватної школи у Великій Британії:

Він працює дуже важко, якщо я не знаю, де він, то одразу перевіряю його кімнату, бо значить, що він щось повторює. Але він також і відпочиває на повну.

Окремий бонус - проживання в гуртожитку. Дехто з учнів їздить додому щодня, дехто - тільки на вихідні, інші, як Микита, лише на канікули. Хлопцю дали окрему кімнату, бо старшокласник. У ній лише найнеобхідніше, щоб нічого не відволікало від науки.

Микита Саітов, учень приватної школи у Великій Британії:

Є доступ до інтернету, але всі адреси сайтів, на які ви заходите, вони фільтруються, тобто якщо вам захотілося в 10 годин ранку подивитися ютуб - не вийде. Це в нас тут кухня - ми тут можемо собі приготувати якийсь невеличкий снек або провести час з товаришами після уроків.

Микита каже, до місцевої їжі звик швидко - тут годують і мексиканськими, й індійськими стравами. А ось до мови мав пристосуватися. Навіть із його відмінним знанням англійської.

Микита Саітов, учень приватної школи у Великій Британії:

Тижня два я не сильно розумів, що люди говорять, часто через акцент, а іноді, бо вони використовували фрази, яких не було в англійських підручниках, але вже через півмісяця я відчував себе комфортно.

За таку освіту батьки учнів викладають шалені, навіть за місцевими мірками, суми.

Світлана Чернецька, кореспондентка:

Рік навчання у цій школі коштує 37000 фунтів стерлінгів, це майже півтора мільйона гривень. Але Микиті абсолютно ні за що не треба платити - всі витрати бере на себе навчальний заклад. Хлопець тут проведе 2 роки і отримає диплом про закінчення середньої освіти міжнародного рівня.

Усе завдяки освітній програмі HMC, це асоціація директорів провідних шкіл світу. Щороку вона шукає найрозумніших та найталановитіших школярів у Східній Європі. Найкращим пропонують безкоштовне навчання та проживання. І цього разу таку можливість виборов Микита. Він пройшов три етапи відбору. Шлях до перемоги не був легким: за останні роки хлопець тричі подавався на різноманітні освітні програми за кордоном.

Микита Саітов, учень приватної школи у Великій Британії:

Це не була моя мрія, бо я ніколи не вважав, шо зможу кудись пройти, але це була як мотивація, що можливо, якщо я дуже сильно постараюся - я зможу пройти, і ось я тут.

Випадок Микити - унікальний, запевняє експерт з освіти Марина Дженкінс. Вона опікується нашими школярями, які вступають до британських закладів. Фактично - замінює батьків на час навчання. Каже, ще ніколи не стикалася зі 100%-ою знижкою на освіту та проживання. Такі стипендії не дивина в університетах, але не школах. Максимум, що пропонують найталановитішим учням - 20-30% мінус від оплати. Але винятки бувають.

Марина Дженкінс, експерт з освіти:

У всех абсолютно, на сайтах всех школ есть раздел стипендии, и в этой школе в том числе. Когда школа увидит потенциал студента, они ему даже могут дать больше, чем они заявляют вначале.

У Шиплейку Микитою не можуть натішитися. Директор каже, їм пощастило прийняти першого українця в історії школи тоді, коли Україна не сходить зі сторінок світової преси.

Тайрон Гоув, директор приватної школи у Великій Британії:

І усі розмови, які в нас проходять, усі дискусії за участи Нікіти, він надає поінформовані думки про події, які відбуваються насправді не так далеко звідси. І це лише додає багатства до культури нашої школи.

Сам Микита паралельно з британською освітою здобуває й українську. Щоправда, заочно. Його світлина - на дошці пошани в рідній школі Кропивницького.

Мама Микити каже, йому неймовірно пощастило з учителями, від них він узяв усе найкраще. Тож Тетяна завжди заохочувала сина спробувати свої сили за кордоном.

Тетяна Саітова, мама Микити Саітова:

Коли у дитини є потенціал, то не можна його стримувати, тим паче зараз - коли весь світ відкритий перед дітьми, я навпаки ось хочу, щоб Нікітин приклад показав деяким батькам, деякі батьки думають - ну як він буде, по крайній мірі Британія - ето як у мами і у папи, навіть краще.

Микита ще не вирішив, в який університет піде після закінчення навчання. Але диплом цієї британської школи відчиняє перед ним двері будь-якого ВИШу світу.