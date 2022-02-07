На східному узбережжі Мадагаскару вирує циклон "Бацірай". Щонайменше 10 людей загинули. Це вже другий сильний ураган за останні два тижні. Швидкість вітру сягає понад 230 кілометрів за годину. Вже зруйновано кілька населених пунктів. Майже 35 тисяч людей змушені покинути свої домівки. Минулого місяця по острову вдарив шторм "Ана". Тоді загинуло майже півсотні жителів.