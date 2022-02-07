На східному узбережжі Мадагаскару вирує циклон "Бацірай" [ Редактировать ]
На східному узбережжі Мадагаскару вирує циклон "Бацірай". Щонайменше 10 людей загинули. Це вже другий сильний ураган за останні два тижні. Швидкість вітру сягає понад 230 кілометрів за годину. Вже зруйновано кілька населених пунктів. Майже 35 тисяч людей змушені покинути свої домівки. Минулого місяця по острову вдарив шторм "Ана". Тоді загинуло майже півсотні жителів.
по теме
Протягом кількох днів - зв'язку з архіпелагом фактично не було, бо виверження пошкодило підводні кабелі, а спостереженням із повітря чи з космосу заважали хмари попелу.
У суботу там сталося виверження підводного вулкана. Це спровокувало потужне цунамі, що обрушилося на острови та поширилося Тихим Океаном.
В понедельник, 7 февраля, в горах Украины объявили штормовое предупреждение
Легковик раптово виїхав на зустрічку та влетів в мікроавтобус. Водій автівки загинув на місці.
В Нью-Йорке, на пороге собственного дома, был убит рэпер Тадж Добсон, выступавший под псевдонимом TDott Woo