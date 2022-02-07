За последнюю неделю появились новые аналитические материалы, касающиеся штамма коронавируса "Омикрон". Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе брифинга.

В Минздраве назвали смертность от этого штамма.

Новый отчет от CDC показывает, что "Омикрон"-волна в среднем влечет 9 смертей на 1000 случаев заболеваний, тогда как во время "Дельта"-волны умирали в среднем 13 человек из 1000 инфицированных.

Он также подчеркнул, что благодаря более мощной системе тестирования (более 100 тысяч ПЦР-тестов и более 80 тысяч антигенов за сутки) в Украине способны выявлять больше случаев заражения, тем самым выдерживая среднеевропейский уровень тестирований.

Отмечу, что благодаря вакцинации при 40 тысяч случаев за сутки мы имеем не более 4 тысяч госпитализированных. То есть лишь каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого.

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Кроме того, штамм корнавирусной инфекции "Омикрон" лабораторно подтвердили в 20 регионах Украины. Количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

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