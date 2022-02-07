В торговом центре Одессы произошел вопиющий случай, вокруг которого разгорелся скандал. Продавец магазина отказалась обслуживать 20-летнюю девушку с ДЦП. Об этом пишет usionline.

Охранник и вовсе вывел ее на улицу и приказал, чтобы в следующий раз заходила в магазин только с мамой и не пугала людей своим видом. Кристина сняла видно сразу после того, как охранник вывел ее на улицу, в котором рассказала, что просто хотела купить красный кошелек.

Продавщица ювелирного магазина напротив оказалась свидетельницей происходящего. Она отметила, что продавщица магазина и вовсе оскорбляла девушку и вызвала охрану.

Мама девушки Елена Ромайская прокомментировала инцидент:

Такой инцидент с ее 20-летней дочерью произошел впервые, говорит мать Кристины. У дочери ДЦП. Но она уже два года самостоятельно посещает этот торговый центр. Раньше к ней не было вопросов ни у продавцов, ни у охраны. "Человек за прилавком должен обслуживать любого человека.

В полицию мать Кристины обращаться не собирается. По ее словам, если перед дочерью извинится продавщица кошельков, то инцидент смогут считать исчерпанным. В администрации торгового центра "Афина" прокомментировали поведение охранника. Он объяснил свое провидение тем, что девушка пугает посетителей.

Кроме того, в Черкассах зафиксирован вопиющий случай с горе-матерью, которая злоупотребляет алкоголем, пренебрегает уходом за младенцем и угрожает совершить насилие в отношении малыша. Ребенок находился в беспомощном состоянии с бурым цветом лица.

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