"Вы пугаете людей": охранник ТРЦ со скандалом выгнал девушку с ДЦП (видео) [ Редактировать ]
В торговом центре Одессы произошел вопиющий случай, вокруг которого разгорелся скандал. Продавец магазина отказалась обслуживать 20-летнюю девушку с ДЦП. Об этом пишет usionline.
Охранник и вовсе вывел ее на улицу и приказал, чтобы в следующий раз заходила в магазин только с мамой и не пугала людей своим видом. Кристина сняла видно сразу после того, как охранник вывел ее на улицу, в котором рассказала, что просто хотела купить красный кошелек.
Продавщица ювелирного магазина напротив оказалась свидетельницей происходящего. Она отметила, что продавщица магазина и вовсе оскорбляла девушку и вызвала охрану.
Мама девушки Елена Ромайская прокомментировала инцидент:
Такой инцидент с ее 20-летней дочерью произошел впервые, говорит мать Кристины. У дочери ДЦП. Но она уже два года самостоятельно посещает этот торговый центр. Раньше к ней не было вопросов ни у продавцов, ни у охраны. "Человек за прилавком должен обслуживать любого человека.
В полицию мать Кристины обращаться не собирается. По ее словам, если перед дочерью извинится продавщица кошельков, то инцидент смогут считать исчерпанным. В администрации торгового центра "Афина" прокомментировали поведение охранника. Он объяснил свое провидение тем, что девушка пугает посетителей.
Кроме того, в Черкассах зафиксирован вопиющий случай с горе-матерью, которая злоупотребляет алкоголем, пренебрегает уходом за младенцем и угрожает совершить насилие в отношении малыша. Ребенок находился в беспомощном состоянии с бурым цветом лица.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Бердянске редкое природное явление - "блинчатый лед" засняли на видео
В среду, 26 января, Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в Украине
Його лікували у Львові від супутніх хвороб, і виявили поліо.
За минувшие сутки, 18 января, на территории Украины зафиксировали новые случаи коронавирусной болезни COVID-19
Масленицу, согласно традициям, начинают праздновать за 56 дней до Пасхи