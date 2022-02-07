Олаф Шольц зустрінеться з Джо Байденом: які обіцянки щодо України вже пролунали [ Редактировать ]
Новий німецький канцлер, Олаф Шольц, за дві години має розпочати зустріч у Білому домі з президентом Байденом. Він сьогодні відвідує Вашингтон. Згодом вирушить до Києва й Москви. Чого чекати від людини, яка замінила Ангелу Меркель? І які обіцянки щодо України вже пролунали? Дмитро Анопченко дізнавався - що може принести цей візит.
У Берлінському аеропорту репортери дарма під дощем чекали на канцлера Олафа Шольца. Тільки час згаяли! Найбільше, що змогли зафільмувати - це як він підіймається на борт урядовий літак. Жодних заяв, жодних коментарів. А відповіді від німецького лідера, який багато в чому визначатиме тепер курс країни, багато хто хотів би почути.
Зокрема, щодо позиції офіційного Берліна стосовно Росії і України. Саме про це віч-на-віч говоритимуть Шольц і Байден. Звучатиме ця тема й на Капітолійському пагорбі. Зустріч із конгресменами в канцлера, він сам про це зізнався, теж очікується непроста. А щоб підготувати ґрунт для обох розмов, прозоро натякнути, з якими "заготовками" канцлер летить до США - у Берліні заздалегідь організували інтерв'ю газеті "Washington Post". Його надрукували, доки літак політика був у повітрі - на шляху до Вашингтона. І ось - головні меседжі. Щодо енергетики…
"Ми вже домовилися, що підтримуватимемо Україну і боротимемося за транзит газу Україною. І будемо дуже рішучими, якщо це опиниться під загрозою. Абсолютно зрозуміло, у такій ситуації можливі всі варіанти".
І щодо ймовірного наступу.
-Це те, чого вони мають уникнути. І ціна буде дуже високою, якщо Росія вторгнеться в Україну зі своїми військовиками.
Попри те, що канцлер збирається дискутувати з американцями і про двосторонні відносини, і про НАТО, і про другий "Північний потік", питання України буде так чи інакше пов'язане з усіма цими темами - неофіційно розповідають американські дипломати.
А в команді канцлера вже проанонсували, про що Шольц хоче говорити в Києві. Це "друге дихання" для нормандського формату і поступ у реалізації Мінських домовленостей. Німеччина наполягатиме на їх виконанні, бо вважає, що так можна послабити напруженість з Росією і уникнути найгіршого сценарію.
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