Олександру Кузьміних не обрали запобіжний захід: нардеп не взяв паспорт [ Редактировать ]
Невловимий депутат! Спершу його не змогли знайти. Коли знайшли й затримали, не змогли дати ради в суді! Нардепу від "Слуг" Олександру Кузьміних сьогодні не обрали запобіжний захід. Бо він не взяв із собою на засідання... паспорт!
Тож Кузьміних відпустили. Друга судова спроба буде завтра зранку. Я нагадаю деталі цієї справи. Наприкінці січня Кузьміних звинуватили в одержанні півмільйонного хабаря. Ці гроші, за інформацією НАБУ, він отримав від приватної фірми за сприяння в укладанні контракту на постачання медобладнання до однієї з житомирських лікарень.
Бюро навіть відео передачі хабаря минулого тижня оприлюднило. А самого Кузьміних оголосили в розшук. Бо він ігнорував виклики. Сьогодні його таки знайшли, затримали, з розшуку зняли, але в суді до логічного закінчення цю історію довести не змогли.
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