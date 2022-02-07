Тиск на бізнес. В Україні рекордно збільшилася кількість перевірок вітчизняних компаній. Позапланові інспекції влаштовують і податківці, і правоохоронці. Чому представники великого бізнесу вважають, що це не завжди законно? Розбиралися мої колеги.

Понад 250 тисяч перевірок і більшість -позапланові! І це лише за один рік – 2021-ий. У 2018-му, кажуть аналітики, було удвічі менше. Під прицілом інспекторів і правоохоронців - бізнес різного калібру.

Муса Магомедов, народний депутат:

Проверки малого и среднего бизнеса - это для того, чтобы использовать, - есть такое понятие - налоговая нагрузка, которая не имеет под собой никакой законодательной базы. Но, не смотря на это, повсеместно применяется. Каждое предприятие обязано платить, иначе, его мучают проверками.

Через прискіпливі перевірки пройшли і підприємство поштових послуг, з якої податкова намагалася стягти мільйонні штрафи, і одна із мереж медичних лабораторій.

Олександр Каленков, президент ОП "Укрметалургпром":

К большому сожалению, у нас в государстве регуляторная политика, политика государства в сфере промышленной политики, политики фискальной, торговой - не всегда отвечает здравому смыслу , логике и т.д.

І от податківці взялися за бізнес масштабніший - промисловий.

Сергій Магера, народний депутат:

На самом слуху, как говорят - ситуация с проверками силовиков крупного бизнеса, металлургического бизнеса, которое связано, якобы с недостоверным декларированием выплаты рентной платы по железной руде. Речь идет об "АрселорМиталл" и компании "Метинвест".

Рахунки "Арселор Мітал Кривий Ріг", прокуратура заблокувала на початку року, на вимогу податкової, яка нарахувала заднім числом мільярдні борги. І хоча у суді компанія підтвердила неправомірність вимог. Не минуло й місяця, як силовики навідалися з обшуками на гірничо-збагачувальні підприємства групи Метінвест.

БЕБ проводить слідчі дії на підприємствах, які під час проведення господарської діяльності із видобутку та переробки корисних копалин занижували рентну плату за користування надрами. Такими діями здійснили умисне ухилення від сплати податків у сумі близько 18 млрд грн, чим завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах.

Сергій Магера, народний депутат:

Вообще, эта ситуация очень смахивает на простое рейдерство, потому что силовики приходят с претензиями, которые, мягко скажем, проявляются, как фривольное толкование действующего налогового кодекса.

Закиди в ухилянні від сплати податків у компанії вважають фейком. Адже за даними самої податкової, холдинг не має жодних боргів зі сплати необхідних платежів.

Олександр Каленков, президент ОП "Укрметалургпром":

Выглядит так, что вот эти полупретензии, или даже непретензии, полусуществующие - это всего лишь повод, чтобы зайти на предприятие и просто начать кошмарить бизнес, иначе я это назвать не могу.

Сергій Біленький, голова Федерації металургів України:

Наші підприємства міжнародні, у яких повністю прозора звітність, і які надають по першій вимозі органів будь-яку документацію, в ті строки, які встановлені, мабуть, до них застосовувати такі заходи впливу немає жодного сенсу. Тим паче, звинувачення, які інкримінують нашим підприємствам, вони не мають жодної основи.

Це погано впливає і на саму роботу підприємств, де працюють сотні людей, і на імідж країни та її інвестиційну привабливість.