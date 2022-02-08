В России высказались о размещении миротворцев ООН на Донбассе [ Редактировать ]
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Вопрос о миротворцах ООН на Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИДа РФ Петр Ильичев, передает "РИА Новости".
Нет, не нужно (вводить миротворцев - ред.). Миротворцы ничего не решат во "внутриукраинском" конфликте. Украинцам надо разговаривать с "ЛНР" и "ДНР". Обсуждается выполнение минских соглашений и резолюции 2202 года, там про миротворцев ничего не говорится.
Напомним, что официальный Киев добивается введения на Донбасс миротворцев ООН. Украина настаивает, чтобы миротворцы ООН были размещены на всей территории "республик" - от линии разграничения до границы с Россией.
Россия поддерживала эту идею, но настаивала, чтобы "голубые каски" были только на линии разграничения и охраняли сотрудников ОБСЕ. Теперь же в Москве отвергли эту идею.
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