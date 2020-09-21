Вопрос миротворческой миссии на востоке Украине не снят с повестки, а лишь отложен. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил вице-премьер-министр - министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, ранее в ООН уже не раз поднимался и обсуждался этот вопрос.

Вопрос миротворцев обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН. Присутствовала дискуссия, какого характера будет эта миссия (установление мира или поддержание мира), где именно будут присутствовать миротворцы: по всей территории Донбасса, на линии разграничения, на границе с Россией. Здесь был спор двух позиций и где-то посередине, теоретически, могли сойтись, но они это отложили.

Вице-премьер считает, что вопрос миротворцев можно было бы поднять на встрече лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция). Он объяснил алгоритм действий, если соответствующее решение было бы принято.

Тогда генеральный секретарь ООН должен будет отправить оценочную миссию, тогда он делает запрос на бюджетное финансирование, а тогда уже Совбез ООН должен поддержать это финансирование.

Напомним, что официальный Киев добивается введения на Донбасс миротворцев ООН. Россия поддерживает эту идею, но настаивает, чтобы "голубые каски" были только на линии разграничения и охраняли сотрудников ОБСЕ. Украина настаивает, чтобы миротворцы ООН были размещены на всей территории "республик" - от линии разграничения до границы с Россией.

Ранее штаб Операции объединенных сил сообщал, что на Донбасс направят украинских военнослужащих, которые имеют опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Они будут размещаться на первой линии обороны в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что Леонид Кравчук рассказал, на какие компромиссы готов пойти ради мира на Донбассе и назвал условие, при котором Киев откажется от "Минских соглашений".