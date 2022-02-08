Термін самоізоляції під час зараження Ковідом зменшився удвічі. За новими правилами МОЗ, обов'язковий карантин становитиме лише п'ять днів, якщо в людини відсутні симптоми хвороби.

Кількість інфікувань у вихідні традиційно зменшилася. Але цифри все одно високі - понад 23 тисячі нових випадків і 115 смертей. Найбільше - в Києві, Одеській, Львівській та Хмельницькій областях. Водночас зростає й число українців, які зробили щеплення - від початку кампанії вже понад 30 мільйонів повністю імунізувалися.