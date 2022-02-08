Пандемия "подкосила" многие спортивные дисциплины, внесла свои коррективы в жизнь миллионов спортсменом и еще большего числа болельщиков. Однако даже "ковид" не смог заставить забыть о спорте и даже как-то повлиять на рейтинг самых популярных дисциплин.

Кто входит в мировой рейтинг?

Сразу отметим, что рейтинг составлялся с учетом глобальной аудитории без поправки на региональную популярность того или иного вида спорта.

Например, в десятке самых популярных видов спорта вы не увидите бокс или смешанных единоборств. В нашей стране бои на ринге входят в пятерку самых популярных видов спорта, и вы сами можете быть фанатом спортивных драк, ни разу не взяв в руки перчатки и не делая ставки на бокс онлайн. Но в контексте всего мира бокс уступает тому же крикету или гольфу. На это стоит делать поправку.

Признанный лидер

Зато с первым местом во всемирном рейтинге наши любители спорта спорить, скорее всего, не будут. Самая большая база постоянных и случайных зрителей, самые просматриваемые соревнования и самые цитируемые в СМИ новости – у футбола.

Чемпионат мира по футболу является самым ожидаемым спортивным событием. Например, в 2018 году за матчами сборных следили 3,5 миллиарда человек.

Кто еще в рейтинге

На втором месте крикет – не самый популярный вид спорта в нашей стране. Однако стоит отдать ему должное, ведь аудитория фанатов этого спорта оценивается в 2,5 миллиарда человек. Именно столько болельщиков следили за чемпионатом мира по крикету три года назад, еще до пандемии. В основном, это жители стран Азии, Великобритании, Австралии и Африки.

Лишь немногим меньше потенциальная фанатская база у хоккея. Но с небольшой ремаркой – у всех разновидностей хоккея вместе. То есть, и у хоккея на льду с шайбой, и у той же дисциплины, но с мячом, и у хоккея на траве.

Следующие в рейтинге с аудиторией болельщиком около 1 миллиарда – теннис, причем отдельно большой и настольный, а также волейбол. Около 800 миллионов фанатов у баскетбола.

Замыкают десятку самых популярных спортивных дисциплин в мире – бейсбол, регби и гольф, у которых, по ориентировочным оценкам, по 500 миллионов постоянных болельщиков.

Заключение

В заключение отметим, что возможно, в данном рейтинге вы увидите для себя новый вид спорта, за которым будет интересно наблюдать. И помните, что не обязательно любимому вами спорту быть популярным в вашей стране, не обязательно делать ставки на бокс, футбол, теннис и гольф, не обязательно ходить на тренировки и самому играть во что-то, чтобы быть фанатом той или иной дисциплины. Главное – чтобы ваш любимый спорт нравился именно вам.