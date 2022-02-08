Рейтинг популярных видов спорта на мировой арене [ Редактировать ]
Пандемия "подкосила" многие спортивные дисциплины, внесла свои коррективы в жизнь миллионов спортсменом и еще большего числа болельщиков. Однако даже "ковид" не смог заставить забыть о спорте и даже как-то повлиять на рейтинг самых популярных дисциплин.
Кто входит в мировой рейтинг?
Сразу отметим, что рейтинг составлялся с учетом глобальной аудитории без поправки на региональную популярность того или иного вида спорта.
Например, в десятке самых популярных видов спорта вы не увидите бокс или смешанных единоборств. В нашей стране бои на ринге входят в пятерку самых популярных видов спорта, и вы сами можете быть фанатом спортивных драк, ни разу не взяв в руки перчатки и не делая ставки на бокс онлайн. Но в контексте всего мира бокс уступает тому же крикету или гольфу. На это стоит делать поправку.
Признанный лидер
Зато с первым местом во всемирном рейтинге наши любители спорта спорить, скорее всего, не будут. Самая большая база постоянных и случайных зрителей, самые просматриваемые соревнования и самые цитируемые в СМИ новости – у футбола.
Чемпионат мира по футболу является самым ожидаемым спортивным событием. Например, в 2018 году за матчами сборных следили 3,5 миллиарда человек.
Кто еще в рейтинге
На втором месте крикет – не самый популярный вид спорта в нашей стране. Однако стоит отдать ему должное, ведь аудитория фанатов этого спорта оценивается в 2,5 миллиарда человек. Именно столько болельщиков следили за чемпионатом мира по крикету три года назад, еще до пандемии. В основном, это жители стран Азии, Великобритании, Австралии и Африки.
Лишь немногим меньше потенциальная фанатская база у хоккея. Но с небольшой ремаркой – у всех разновидностей хоккея вместе. То есть, и у хоккея на льду с шайбой, и у той же дисциплины, но с мячом, и у хоккея на траве.
Следующие в рейтинге с аудиторией болельщиком около 1 миллиарда – теннис, причем отдельно большой и настольный, а также волейбол. Около 800 миллионов фанатов у баскетбола.
Замыкают десятку самых популярных спортивных дисциплин в мире – бейсбол, регби и гольф, у которых, по ориентировочным оценкам, по 500 миллионов постоянных болельщиков.
Заключение
В заключение отметим, что возможно, в данном рейтинге вы увидите для себя новый вид спорта, за которым будет интересно наблюдать. И помните, что не обязательно любимому вами спорту быть популярным в вашей стране, не обязательно делать ставки на бокс, футбол, теннис и гольф, не обязательно ходить на тренировки и самому играть во что-то, чтобы быть фанатом той или иной дисциплины. Главное – чтобы ваш любимый спорт нравился именно вам.
по теме
Олимпиада 2022 в этом году пройдет в Пекине. 2 февраля начнутся первые соревнования
В пятницу, 4 февраля, во время церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине украинские спортсмены прошли шествием
За минувшие сутки, 2 февраля, в Пекине, на Олимпийских играх, зафиксировали самое большое количество заболевших коронавирусом
Какие ставки на спорт Фаворит предлагает в 2022 году беттерам? Узнайте, как сделать первый игровой билет (купон) у самого популярного букмекера Фаворит.
Аналитики назвали самые ожидаемые смартфоны 2022 года