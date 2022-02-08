На территории Канады участники массовой акции протеста заблокировали пограничный мост, который ведет в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает телеканал CNN.

Протест начался после решения властей Канады, чтобы дальнобойщики либо были полностью вакцинированы, либо проходили карантин. Также к митингующим присоединились другие противники ограничений на собрания и иных профилактических мер против COVID-19.

Отмечается, что мост Амбассадор соединяет Виндзор и Детройт. В понедельник власти Канады из-за блокировки моста призвали водителей изменить свои маршруты.

Читайте также, автоколонны протестующих против коронавирусных ограничений заблокировали движение на улицах вокруг парламента Новой Зеландии в столице островного государства - городе Веллингтон. Протестующие, прибывшие из разных регионов страны, припарковали сотни автомобилей.

Кроме того, более 50 тысяч человек вышли на улицы Франции из-за новых карантинных ограничений. Накануне правительство страны решило ввести ковид-пропуск, получить такие документы могут только полностью привитые граждане.

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