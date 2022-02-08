Тысячи протестующих против ковидных ограничений заблокировали парламент Новой Зеландии [ Редактировать ]
Источник: New Zealand Herald
Автоколонны протестующих против коронавирусных ограничений заблокировали движение на улицах вокруг парламента Новой Зеландии в столице островного государства - городе Веллингтон. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.
Протестующие, прибывшие из разных регионов страны, припарковали сотни автомобилей, грузовиков и мотоциклов на прилежащих к парламенту улицах и вышли на лужайку перед зданием. Свое движение они назвали Convoy 2022.
Люди выступают против действующих правил и ограничений, установленных властями в рамках борьбы с COVID-19, в частности, требованием обязательной вакцинации. Протестующие намерены проводить свою акцию в течение нескольких дней. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн не планирует вступать с ними в диалог.
Protesters have parked at the bottom of Lambton Quay - blocking traffic heading into Parliament.— Jason Walls (@Jasonwalls92) February 7, 2022
Queues along away down the road. pic.twitter.com/UCkv3iRC3K
В конце января Новая Зеландия перешла на красный - максимальный - уровень тревоги из-за обнаружения 12 случаев заражения "Омикроном" внутри страны. "Подробности" сообщали, что глава правительства Джасинда Ардерн вынуждена была отменить собственную свадьбу.
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