Автоколонны протестующих против коронавирусных ограничений заблокировали движение на улицах вокруг парламента Новой Зеландии в столице островного государства - городе Веллингтон. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Протестующие, прибывшие из разных регионов страны, припарковали сотни автомобилей, грузовиков и мотоциклов на прилежащих к парламенту улицах и вышли на лужайку перед зданием. Свое движение они назвали Convoy 2022.

Люди выступают против действующих правил и ограничений, установленных властями в рамках борьбы с COVID-19, в частности, требованием обязательной вакцинации. Протестующие намерены проводить свою акцию в течение нескольких дней. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн не планирует вступать с ними в диалог.

Protesters have parked at the bottom of Lambton Quay - blocking traffic heading into Parliament.



Queues along away down the road. pic.twitter.com/UCkv3iRC3K