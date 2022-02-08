Компания Tesla, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, получила очередную повестку в суд от Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Все через твит миллиардера в 2018 году, когда он заявил о возможности приватизации автопроизводителя. Об этом сообщает издание The New York.

Таким образом, в 2018 году Маск спросил у подписчиков, стоит ли ему продать 10% доли в Tesla. Известно, что в течение двух следующих дней акции компании упали на 16%. После обвинений в мошенничестве с ценными бумагами, Tesla согласилась следить за социальными страницами Илона Маска, а именно за тем, что он пишет.

Отмечается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США уличила мультимиллиардера в том, что он умышленно обеспечил финансирование компании, чтобы она стала частной. В апреле 2019 года стороны договорились внести поправки в своей сделки. Следствие просит, чтобы Маск признал, что его твиты были ложными заявлениями.

Читайте также, состояние американского предпринимателя Илона Маска сократилось на 24,5 миллиардов долларов. Акции Tesla упали после заявления Маска, что в этом году из-за дефицита чипов Tesla не представит новых моделей автомобилей.

Кроме того, предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что продал "достаточно акций" компании Tesla. Он достиг намеченной цели - реализовал 10% своего пакета, в декабре прошлого года Forbes сообщал, что Илон Маск владеет 21% акций Tesla.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.