Илон Маск продал 10% пакета акций Tesla [ Редактировать ]
В среду, 22 декабря, предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что продал "достаточно акций" компании Tesla. Он достиг намеченной цели - реализовал 10% своего пакета. Об этом сообщает Reuters.
Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10% цели с учетом реализации опционов, и здесь я пытался быть максимально точным", заявил он.
21 декабря, Маск продал еще 583 611 акций. В общей сложности, начиная с 8 ноября, американский миллиардер продал 13,5 миллиона акций. Из них 8,06 млн было продано для уплаты налогов, связанных с исполнением его опционов, срок действия которых истекает в 2022 году.
В декабре прошлого года Forbes сообщал, что Илон Маск владеет 21% акций Tesla, но заложил более половины своей доли в компании в качестве обеспечения по личным займам. Поэтому при оценке его пакета акций применяется дисконт 25%.
Также Маск владеет 48% акций в компании SpaceX, которая оценивается в $46 млрд. Forbes применяет к его доле дисконт 10%.
Ранее сообщалось, что американской космической компании SpaceX может грозить банкротство, если инженерам не удастся ускорить производство двигателей Raptor для сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и многоразового космического корабля Starship. Об этом якобы предупреждал основатель SpaceX Илон Маск в письме руководителям компании.
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