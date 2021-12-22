В среду, 22 декабря, предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что продал "достаточно акций" компании Tesla. Он достиг намеченной цели - реализовал 10% своего пакета. Об этом сообщает Reuters.

Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10% цели с учетом реализации опционов, и здесь я пытался быть максимально точным", заявил он.

21 декабря, Маск продал еще 583 611 акций. В общей сложности, начиная с 8 ноября, американский миллиардер продал 13,5 миллиона акций. Из них 8,06 млн было продано для уплаты налогов, связанных с исполнением его опционов, срок действия которых истекает в 2022 году.

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В декабре прошлого года Forbes сообщал, что Илон Маск владеет 21% акций Tesla, но заложил более половины своей доли в компании в качестве обеспечения по личным займам. Поэтому при оценке его пакета акций применяется дисконт 25%.

Также Маск владеет 48% акций в компании SpaceX, которая оценивается в $46 млрд. Forbes применяет к его доле дисконт 10%.

Ранее сообщалось, что американской космической компании SpaceX может грозить банкротство, если инженерам не удастся ускорить производство двигателей Raptor для сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и многоразового космического корабля Starship. Об этом якобы предупреждал основатель SpaceX Илон Маск в письме руководителям компании.