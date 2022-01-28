Состояние американского предпринимателя Илона Маска сократилось на 24,5 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные издание Forbes Real-Time.

Такая ситуация возникла в связи с падением стоимости акций компании Tesla на 11%. В настоящее время его состояние составляет $218,3 млрд и он остается богатейшим человеком мира.

Отмечается, что акции Tesla упали после заявления Маска, что в этом году из-за дефицита чипов Tesla не представит новых моделей автомобилей.

Читайте также, глава технологических компаний SpaceX и Tesla Илон Маск продал акции производителя электромобилей Tesla на сумму $963 млн. Американский миллиардер "скинул" акции, чтобы для покрытия налоговых расходов по сделкам. Маск начал сокращать свою долю в Tesla в ноябре.

Кроме того, cтоимость американской компании Tesla, принадлежащей предпринимателю Илону Маску, превысила отметку в один миллиард долларов. Стоимость акций компании выросла на 12% опередив предыдущий рекорд, который составлял 909, 68 миллионов долларов.