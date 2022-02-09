В среду, 9 февраля, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о том, что Россия продолжает анализировать ответ США на предложения по "гарантиям безопасности". Об этом сообщает ТАСС.

Контакты идут по разным линиям, в том числе на высшем уровне, по сути дела, каждый день важнейшие переговоры. Но и по другим каналам мы продолжаем, и коллеги продолжают соответствующее общение.

Дипломат добавил, что Россия анализирует предложения США по безопасности, информация продолжает поступать.

Он также подчеркнул, что Россия серьезно восприняла ряд встречных предложений США. Ответ НАТО содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ США.

Отметим, 26 января, администрация президента США Джо Байдена направила в Россию письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля. Письменный ответ США был передан МИД РФ послом Джоном Салливаном.

Следует напомнить, что 22-23 января в Украину прибыли две партии оборонной помощи из Соединенных Штатов.

А в Госдепе США предполагают, что Россия для вторжения в Украину может использовать перебрасывание военнослужащих в Беларусь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.