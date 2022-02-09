В среду, 9 февраля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал базовый сценарий России по Украине. Об этом он сказал в ходе брифинг.

Он считает, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию без применения вооруженной силы.

Так, он отметил, что базовый сценарий Украины в нынешних условиях - вынудить Россию снизить напряженность, отвести войска от границы и с временно оккупированных территорий, а также разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.

Базовый сценарий России сейчас - наоборот, нагнетание ситуации с целью дестабилизации Украины. То есть для них идеально это дестабилизировать ситуацию в Украине, не прибегая к вооруженной силе снова, а только угрожая ее применением против Украины.

Напомним, министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил о том, что в Евросоюзе согласован ряд санкций на случай вторжения России в Украину.

Ранее, 27 января, произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.

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