Пошкоджені апарати або вже згоріли в атмосфері, або невдовзі згорять.

Втрати у космічній армії супутників Ілона Маска. 40 апаратів, які запустили минулого тижня, пошкодила геомагнітна буря у космосі, повідомляє компанія "Спейс-Екс".

Шторми спричиняють нагрівання та збільшення щільності атмосфери на низьких висотах розгортання супутників. Пошкоджені апарати або вже згоріли в атмосфері, або невдовзі згорять.

Жодної шкоди землянам не становитимуть, запевняють у компанії. За задумом Ілона Маска, на орбіту планують запустити близько 40 тисяч супутників для глобального інтернет-покриття планети.