Сьогодні в Берліні - у Нормандському форматі знову зберуться радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Від нас - їде керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Головна мета переговорів - зменшити розбіжності в поглядах Москви та Києва. Зокрема, на трактування Мінських угод. Нагадаю, політичні радники - вже збиралися за столом переговорів 26 січня в Парижі. Якщо берлінська зустріч мине вдало - то наступним раундом Нормандських перемов має стати зустріч на рівні президентів. Востаннє така була ще 2019 року.