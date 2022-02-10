Білл Гейтс написав книжку "Як запобігти новій пандемії" [ Редактировать ]
Книжку про те, як не допустити моровиці - видав Білл Гейтс. Засновник "Майкрософту" каже - написав її, бо від пошестей як явища слід позбутися повністю, адже це серйозна загроза людству. За словами бізнесмена, у виданні є чіткі поради, як уникнути небезпеки хвороб загалом. Надійти у продаж книжка має вже в травні. Вона так і називатиметься - "Як запобігти новій пандемії".
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Від дитячої літератури та коміксів до серйозних романів. На третьому році пандемії канадці знову відкрили для себе "задоволення від читання" - взялися активно розкуповувати книжки.
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Папір для книжок - різний. Але проблема з ним однакова. Його - нема.
Вісім мільярдів гривень, подарованих державою українцям, які зробили щеплення проти ковіду, витрачені здебільшого ... на книжки! Але разом з прибутками це принесло книгарням... проблеми.
Взагалі, українці вже використали 8 мільярдів подарованих державою гривень. І переважно... на книжки! Здавалося б, книгарні та видавництва мають бути щасливі. Бо це для них прекрасний заробіток. Але водночас і велика проблема, каже наш Богдан Вербицький.