Книжку про те, як не допустити моровиці - видав Білл Гейтс. Засновник "Майкрософту" каже - написав її, бо від пошестей як явища слід позбутися повністю, адже це серйозна загроза людству. За словами бізнесмена, у виданні є чіткі поради, як уникнути небезпеки хвороб загалом. Надійти у продаж книжка має вже в травні. Вона так і називатиметься - "Як запобігти новій пандемії".