В будівлі фабрики з виробництва банкнот у Франції сталася пожежа [ Редактировать ]
Щонайменше 39 людей зазнали поранень внаслідок пожежі в будівлі фабрики з виробництва банкнот у Франції. Десятеро з них - ушпиталили. Здебільшого - через отруєння чадним газом. Сталося займання в місті Шамальєрі. За попередньою інформацією, загорілося в лабораторії. Згодом полум'я перекинулося на дах будівлі. Що стало причиною пожежі - наразі не відомо. Для гасіння вогню залучили понад пів сотні вогнеборців. Зрештою пожежу ліквідували. До слова, щороку фабрика виробляє близько двох із половиною мільярдів банкнот.
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