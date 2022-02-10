У Канаді - протестують далекобійники! Тисячі водіїв зігнали свої вантажівки до Оттави й паралізували місто. Свою акцію вони називають "Конвоєм свободи" й вимагають скасувати вимогу щодо вакцинації! Прем'єр країни Джастін Трюдо закликає кермувальників - розійтися. Тож яка ситуація зараз - у матеріалі Владислава Політа.

Єдиний міст, який з'єднує Канаду і США - заблокований! І це - наслідок протестів канадських "далекобійників". Тисячі водіїв виступають проти карантинних обмежень і обов'язкової вакцинації. І вже прозвали свої мітинги "Конвоєм свободи".

А ось така ситуація нині в канадській столиці - Оттаві. Тут - далекобійники на своїх "вантажівках" заїхали до самого центру міста. Перекрили автошляхи, встановили намети, повісили плакати й чекають на виконання вимог. Кажуть - із рішенням уряду Трюдо про повну імунізацію водіїв, які перетинають канадсько-американський кордон, не згодні.

Гордон Фіала, протестувальник:

Коли вони заморозили нашу економіку, то не знизили податків для населення. І протягом пандемії люди втрачають власні оселі, бізнес і заощадження. А тепер вони ще й вимагають обов'язкової вакцинації просто для того, щоб я не втратив своєї роботи.

"Конвой свободи" - паралізував усю Оттаву. Тут уже запровадили надзвичайний стан. Частина містян скаржаться на вантажівки, які перегороджують дороги й блокують проїзди. І додають - акція далекобійників швидко переросла в протести проти всіх коронавірусних обмежень. І, за їхніми словами, це лякає.

Седрік Боєр, житель Оттави:

Вони кажуть, що борються за демократію, однак не помічають, як самі ж її порушують. Вони створюють багато проблем для нас, жителів столиці. Я не можу нормально дістатися роботи, спокійно піти в магазин, не почуваюся в безпеці.

Інші ж - мітингарів підтримують. І додають - було б добре, якби з водіями поговорив прем'єр Джастін Трюдо.

Патті Самм, жителька Оттави:

Я їх підтримую! Вважаю, що нарешті настав час уряду зустрітися з людьми. Й обговорити всі питання, послухати активістів.

"Конвой свободи" поширився й на Європу. На сході Франції - на підтримку канадських далекобійників вийшли тамтешні антивакцинатори.

Деніс, протестувальник:

Наша мета - попередити уряд і всіх наших лідерів, що все це треба скасувати. Уже занадто багато обмежень, які суперечать одне одному.

Протести канадських далекобійників зібрали близько дев'яти мільйонів доларів - завдяки краудфандинговій платформі "Гоу Фанд Мі" зі США. Люди з усього світу робили пожертви, щоби підтримати активістів. Однак після заяви канадського прем'єр-міністра Трюдо з вимогою припинити мітинги - ця платформа зупинила збір коштів, а вже зібране пообіцяла повернути. Таке рішення чимало людей розкритикували, а дехто навіть назвав "зазіханням на демократію".