Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання [ Редактировать ]
Росія та Білорусь розпочали 10-денні спільні військові навчання у Брестській та Гомельській областях. Таким чином Росія нарощує свій контингент поблизу українсько-білоруського кордону. Для участі в десятиденному вишколі до Білорусі, за офіційними даними, перекинуто 30 тисяч російських солдатів. А також системи ППО, багатоцільові винищувачі й штурмові літаки. У НАТО заявили, що на цих навчаннях Федерація стягнула до Білорусі найбільшу кількість своїх вояків - з часів холодної війни. А США назвали маневри "ескалаційним заходом" на тлі напруги навколо України.
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