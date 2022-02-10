Таблетки зі схожою назвою "Мулновір" онлайн можна купити вже за три тисячі гривень

Ці ліки не встигли привезти в Україну, а в інтернеті вже активно продають підробки. Протиковідний препарат "Молнупіравір". 60 тисяч курсів в Україну привезли цієї неділі, і мали розвести по регіонах. Офіційно їх можна отримати... безкоштовно. Але ними вже почали торгувати? Що ж продають і по чому? Про це - далі.

Олександр Комаріда, перший заступник міністра охорони здоров'я:

Це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.

Так працює "Молнупіравір" - ліки від коронавірусу. Першу партію Україна отримала на початку тижня. Але популярним препарат став іще до появи в країні. А там, де є попит, завжди з'явиться пропозиція. Щоправда, не офіційна. У мережі на продажу препарату влаштували справжній бізнес.

До прикладу: у Дніпрі "Молнупіравір" продають за дві тисячі гривень. Ще й доставка безкоштовна. І це, як виявляється, була найнижча ціна на ринку. Тому ліки... швидко розкупили. На іншому сайті пігулки вже від індійського виробника за 2 800. Таблетки зі схожою назвою "Мулновір" онлайн можна купити вже за три тисячі гривень за упаковку. А в МОЗ застерігають:

Олександр Комаріда, перший заступник міністра охорони здоров'я:

Препарати, що є в продажі - не зареєстровані в Україні, а, отже, продавати їх у вільному доступі - заборонено. Так само МОЗ не відповідальний за сам препарат, який цілком можливо є фальсифікатом та несе загрозу життю пацієнтів.

Ми намагалися з'ясувати, де можна придбати протиковідні ліки легально. Проте зареєстрований препарат купити неможливо. А все тому, що видаватимуть пігулки сімейні лікарі безкоштовно. Найперше - пацієнтам із групи ризику, які: - мають надмірну вагу; - старші 60-ти років; - хворіють на цукровий діабет; - мають серцеві недуги.

Обмеження встановили для дітей та вагітних.

Борис Бриль, лікар анестезіолог-реаніматолог:

Сейчас пока не закончены исследования по детям и по беременным и некоторым редким заболеваниям - хроническим или онкологическим редким. Но в общей массе это препарат для широкого использования.

Перевагою препарату є зручність: його не потрібно вводити як ін'єкцію. А ще він не має особливих умов зберігання. У відомстві зазначили: до кінця квітня офіційно в Україну надійдуть іще 240 тисяч курсів "Молнупіравіру".