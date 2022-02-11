У Британії ухвалили закон, який окреслює санкції проти Росії - у разі нападу на Україну. Як пояснюють в уряді, документ забезпечує основу найсуворішого санкційного режиму. Передбачені нові обмеження не лише проти тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України. А й проти афілійованих з російським урядом організацій та підприємств, що мають економічне та стратегічне значення для Федерації. Зокрема таких як хімічна, оборонна, видобувна промисловість та фінанси.