На итальянском острове Сицилия случилось извержение мощного вулкана Этна. Об этом сообщает новостное издание Volcano Discovery.

Таким образом, столб пепла от огненной горы поднялся на высоту 10 километров. Аэропорт в Катании, как сообщает издание, продолжает работать в обычном режиме, выбросы пепла не повлияли на его работу.

Отмечается, что из кратера извергается лава, толчки, выбрасывающие ее на поверхность, становятся все более интенсивными. Из юго-восточного кратера выходят три потока лавы, которые продвинулись уже на сотню метров.

#Etna is not exactly famous for producing pyroclastic flows, though they are pretty common during her violent paroxysmal episodes. Here is a nice little one during the powerful paroxysm on the evening of 10 February 2022. pic.twitter.com/p1b5HxuKr0 — Boris Behncke (@etnaboris) February 10, 2022

Читайте также, в Японии, на острове Кюсю, произошло извержение вулкана Сакура-дзима. Клубы дыма и пепла повисли над островом. Вулкан находится вблизи побережья Кагосимы, где проживает около 600 тысяч человек. Из-за своего взрывного потенциала вулкан считается очень опасным, и метеорологи за ним тщательно следят.

Кроме того, на самом большом острове Галапагосских островов - Исабела - началось извержение вулкана "Волк". Фото извержения вулкана были опубликованы на странице в Twitter Национального парка Галапагос.

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