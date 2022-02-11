На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна [ Редактировать ]
Знову прокинувся найвищий та найактивніший вулкан Європи.
На Сицилії вивергалася Етна. Напередодні над кратером утворився 8-кілометровий стовп попелу.
А ближче до вечора почала фонтанувати яскраво-червона магма. Це тривало кілька годин.
Після опівночі лава зникла, хоча дим усе ще піднімався над жерлом. Через це для авіації запровадили найвищий - червоний рівень тривоги.
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