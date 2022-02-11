У допінг-пробі 15-річної російської фігуристки справді була заборонена речовина [ Редактировать ]
У допінг-пробі 15-річної російської фігуристки Каміли Валієвої справді була заборонена речовина. Це підтвердило Міжнародне агентство тестування.
Кажуть: зразок у спортсменки взяли ще 25-го грудня під час чемпіонату Росії з фігурного катання. Та результати лабораторія повідомила вже після відкриття Олімпійських ігор у Пекіні. У крові Каміли виявили незначну кількість Триметазидину.
Це кардіологічний препарат, який входить до переліку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством. Під питанням вручення золотої медалі російським фігуристам. Перемогу в командних змаганнях їм принесла саме Валієва. Її справу розглядатиме виїзна панель суду в Пекіні.
Чи зможе дівчина змагатися далі - вирішать до наступного вівторка.
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