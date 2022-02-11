Енергетична незалежність, формування сил територіальної оборони та санкції проти телеканалу "Наш".

Годину тому закінчилося засідання Радбезу. Його зібрали традиційно у п'ятницю, але нетрадиційно - в Харкові.

Чому саме там? І які ще рішення ухвалили учасники РНБО готова розповісти наша кореспондентка Олена Мендалюк.

Вона на прямому зв'язку зі студією. Олено, привіт! Чекаємо від тебе детальної розповіді про харківське засідання Радбезу.

Добрий вечір, Наталю. Буквально 20 хвилин тому закінчився брифінг секретаря Радбезу Олексія Данілова. А саме засідання РНБО в Харкові тривало понад 4 години. Це вже друге виїзне засідання Радбезу України. Перше, нагадаю, проводили влітку у Краматорську. Сьогодні ж у Харкові головне питання на порядку денному - ризики для морського судноплавства України через блокаду російськими військами акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. Ось послухайте, що сказав Данілов.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

Розглядалося питання про ризики морського судноплавства у зв'язку з намірами РФ. Це питання розглядалося таємно. Ми розуміємо, що зараз відбувається на кордонах, на просторах Чорного та Азовського морів.

Загалом на засідання Радбезу сьогодні винесли 7 питань. Серед ключових - формування сил територіальної оборони та енергетична незалежність. Також обговорили і міжнародну допомогу, яку надають країні наші партнери. Зокрема, до України вже прибули 25 літаків із допомогою. Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував можливі провокації з боку Росії.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

Те, що стосується провокацій. Підрив кримського мосту, атомної Чорнобильської АЕС. Ми цілком усвідомлюємо, все свідомо. Кожного дня ми отримуємо від служб інформацію, якщо мова йде про провокацію Російської Федерації.

Та найбільш сенсаційним рішенням Радбезу стали санкції проти низки приватних компаній, які є власниками телеканалу "НАШ". Термін дії санкцій - 5 років. На цьому у мене все. Наталю.