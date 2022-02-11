В ближайшее время президент США Джо Байден может провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом стало известно в ходе брифинга советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

О том, в каком формате могут пройти контакты, информации пока нет.

Я ожидаю, что президент Байден проведет разговор с Путиным. Но сейчас мне больше нечего объявить по этому поводу.

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