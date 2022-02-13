Судові фарси та комедії: чому в Україні жоден хабарник не перебуває за ґратами? [ Редактировать ]
Гучні корупційні скандали тривали й цього тижня. У СІЗО відправили депутата Київради - Владислава Трубіцина. А нардеп Сергій Кузьміних перетворив судове засідання на фарс. Бо за цілий тиждень суддя так і не спромігся вибрати йому запобіжний захід.
Узагалі антикорупційна боротьба у нас нагадує таке собі шоу або серіал. З яскравим початком - з відеодоказами та гучними звинуваченнями, та... змазаний фінал. Без покарання. Ірина Баглай - далі.
Гелікоптери замість автозаків. Спецтехніка і тисячі силовиків на суходолі.
Ефектно і масштабно, і одномоментно - по всій країні. Це - ретроспектива полювання на топподатківців, яких запідозрили у... корупції.
А так "кіношно" викопували на городі законсервовані в банки суддею Чаусом гроші. А ось збирають по прокурорських хованках золото-діаманти. І рахують сотні тисяч кешу:
250 тис. доларів. Вот так, за право підписання папірця - це не просто корупція, це мародерство.
Кайданки надівали демонстративно у прямому ефірі.
Это не спектакль, такая публичность должна быть.
Публічно, з агентами під прикриттям та ФБР - брали на... бурштині.
І від таких шоу не могли відірвати очей глядачі. В сесійній залі.
І заносили до зали суду на ношах.
Та жоден із сезонів антикорупційних шоу, починаючи від 2015 року - так і не завершився логічним фіналом. У кожного - кінцівка відкрита. А в прокат вийшов - новий сезон! З депутатами від "слуг" у головних ролях:
Я на всякий случай сгружу вам 150. Оставите себе просто как бонус.
Ірина Баглай, кореспондентка:
Їх ловлять, а на їх місце приходять нові і знову беруть і пропонують. І цей безперервний потік грошей за "порішать" - не зупинити. Нескінченна корупційна історія. Головні герої - топи у владі. І проти кожного, здавалось би, неспростовні докази. Ось вам гаряче відео із перемовинами й готівкою. Та чи згадає нині глядач прізвища фігурантів? Бо в ефірі - щоразу нові сюжети й нові герої.
Ігор Черезов, адвокат:
Большинство всех этих историй, которые как правило громко начинаются, они заканчиваются очень тихо.
Ми пропонуємо згадати - тихо забутих. Але трохи згодом. А поки що - про головний судовий детектив з елементами комедії:
Математика там доходит до 40 процентов... На тяжелом легко зарабатывается.
Це зйомки оперативників "нелегкого заробітку" нардепа від "Слуг" - Сергія Кузьміних. На відео чути, як він домовляється про "дохід" за сприяння приватній фірмі у постачанні медобладнання для житомирської лікарні. І ось перший транш - пачки новеньких тисячних купюр.
Здавалось б, усе очевидно. Глядачу. Але...
Тарас Загородній, політичний експерт:
Як показує практика, коли НАБУ починає зливати записи - це закінчується нічим! Ми вже таких відео бачили купу. Якісь гроші, незрозуміло, що де як звідки... Статус цих грошей не визначений.
А йдеться - про солідну суму:
Віталій Корзун, прокурор:
Кузьміних було викрито на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 558 тисяч гривень.
Сергій Кузьміних, народний депутат України:
Я ніяких, жодних грошей не брав.
Та до того, як Кузьміних сказав цю фразу у суді - треба було пройти квест! Бо піймати депутата, - виявилося ой як непросто. Адже головна проблема із такими героями...
Вадим Валько, юрист Центру Протидії Корупції, член ВО "Автомайдан-prosud!":
Це депутатська недоторканість. Зараз фактично розпочати справу проти депутата, затримати його без підпису Генпрокурора, єдиної особи в державі - неможливо.
Але тут і підпис не допоміг. Щойно Генпрокурорка завізувала підозру, виявилося, що Кузьміних - зник. І поки його шукало НАБУ, - спершу він з'явився у віртуалі, у Фейсбуці, а потім... у Житомирі. На лікуванні. Коли його викликали до суду в Київ, приїхав. Але... щось сталося із пам'яттю. Забув паспорт.
Сергій Кузьміних, підозрюваний:
Тому що у нас в НАБУ не знають, що паспорт треба. Я не юрист, щоб знати, що треба з собою паспорт.
Поїхав по документ - назад. У Житомир. Тож на наступне засідання - повернутися не встиг.
Лариса Криворучко, адвокат Сергія Кузьміних:
Враховуючи відстань, що він не встигає.
Та навіть коли він нарешті приїхав, засідання все одно перенесли - на два дні. Аби Кузьміних встиг прочитати, у чому ж його звинувачують. Але й наступна серія судового серіалу - вийшла без закінчення. Запобіжний захід йому не вибрали - знову перенесли на понеділок. Прокуратура просить арешт - із можливістю вийти на волю - за 50 тисяч гривень.
Поки "гралися" із Кузьміних, вже на мільйонному хабарі піймали - його колегу по партії - депутата з Київської міської ради.
Владислава Трубіцина і ще кількох чиновників звинувачують у кришуванні МАФів. Іронії цій історії додають публікації самого депутата, де він звинувачує в хабарництві самих підприємців.
Є можливість платити податки, але людям подобається платити хабарі.
Та арештувати безімунного депутата виявилося простіше. Владислав Трубіцин два місяці буде у СІЗО, якщо не внесе застави - до речі, набагато соліднішу, ніж Кузьміних - у 15 мільйонів гривень.
Та Головне питання: чи доведуть провину цих депутатів у суді? Бо хоч і такий показовий доказ не є головним козирем у суді. Важливіший - мотив і реальність виконання замовлення.
Ігор Черезов, адвокат:
Лицо реально хотело совершать или нет, могло совершить те действия или говоря законом, бездействия.
І тоді обвинувачення можуть - перекваліфікувати. На провокацію хабарем. І про це вже заговорили у справі Сергія Кузьміних.
Ігор Черезов, адвокат:
Много дел рассыпается на том основании, что адвокатам удается доказать, что это провокация.
А що ж там із топами корупції із попередніх сезонів? Рік 2017. Справи вертолітних податківців - наймасштабніша антикор-операція - 30 затриманих під камери і... всі 30 - на свободі. Під особистими зобов'язаннями. Хоча є звинувачення - на десятки розкрадених мільярдів, і стоси доказів, і... жодного вироку.
Вадим Валько, юрист Центру Протидії Корупції, член ВО "Автомайдан-prosud!":
Мені здається, там ще підготовче засідання. Дуже великий ризик, що ця справа так зависла на роки й десятиріччя і толку не буде.
Не менш гучні арешти двома роками раніше - діамантових прокурорів. І тут - історія схожа
Дуже ймовірно, що її закриють за строками давності.
І найпопулярніша серія всіх сезонів.
Тут люди згадають не те, на скільки фігурант, за даними прокуратури, спустошив держбюджет, а - його дрес-код із картатими ковдрами у залі суду.
Роман Насіров - колишній голова ДФС. Поки триває судовий процес - він встиг побувати не лише в ролі обвинувачуваного, а й перекваліфікуватися на свідка та докласти руку до затримання вертольотних податківців. В антикорупційних активістів, що не пропускають жодного засідання у справі Насірова, прогнози оптимістичні.
Вадим Валько, юрист Центру Протидії Корупції, член ВО "Автомайдан-prosud!":
Вона скоріш за все цього року закінчиться вироком, це буде, мабуть, перший такий топпосадовець, колишній голова ДФС, якого звинувачують у службовому становищі.
Та поки сам Насіров встиг поновитися на посаді! І навіть претендувати на компенсацію від держави. Щоправда, повернутися у робочий кабінет - не зміг. До речі, відновлення на посаді під час судових процесів - поширена практика. Як і в справі арештованого на засіданні уряду - глави ДСНС Сергія Бочковського.
Человек ходит в суд, как на работу.
Що ж ще гальмує судовий процес?
Ігор Черезов, адвокат:
Это куча реформ. Потому что правоохранительная система она жестко подчищена, а люди, которые занимаются расследованием подобных сложных преступлений, они должны набить руку, чтобы адвокаты им потом не набили морду.
Та покарання все ж таки наздоганяє, кажуть громадські антикорупціонери. І навіть роблять оптимістичні прогнози:
Вадим Валько, юрист Центру Протидії Корупції, член ВО "Автомайдан-prosud!":
В перший рік це було 14, то в третій рік роботи за неповні п'ять місяців роботи вже маємо 22 вироки. В цьому році очікуємо близько 50 вироків і кожного наступного буде збільшуватися. Ми йдемо до того, що колегія суддів за місяць зможе розглянути справу.
Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine:
Коли не буде кому носити на гору, з кожним затриманим хабарником, з кожним вироком суду, кількість бажаючих таким займатися - воно зменшується.
Щоправда, поки серед покараних жодної великої риби немає. Бо у топів є гроші, зв'язки та можливості, аби затягнути справу. Приміром, перетворивши її на комедію без паспорта або під картатою ковдрою.
по теме
Цього разу він і паспорт взяв, і з Житомира встигнув приїхати, але рішення суд так і не виніс. Бо то голодна адвокатка депутата просила перерву на перекус. То суд, вочевидь, стомився і вкотре переніс розгляд. Коли ж Кузьміних оберуть запобіжний захід?
Невловимий.. депутат! Другий день тривають судові пригоди депутата. Сьогодні зранку Вищий антикорупційний суд мав визначити запобіжний захід Сергію Кузьміних, якого підозрюють у хабарництві. Напередодні не змогли, бо нардеп був без... паспорта.
Высший антикоррупционный суд Украины не избрал сегодня меру пресечения народному депутату Сергею Кузьминых
За даними слідства, Кузьміна спіймали на гарячому. Коли він отримав завдаток - пів мільйона гривень - за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями й лікарнею на Житомирщині.
За даними слідства, він із п'ятьма спільниками налагодив схему із забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення пересувних кіосків у Києві.