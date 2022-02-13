Гучні корупційні скандали тривали й цього тижня. У СІЗО відправили депутата Київради - Владислава Трубіцина. А нардеп Сергій Кузьміних перетворив судове засідання на фарс. Бо за цілий тиждень суддя так і не спромігся вибрати йому запобіжний захід.

Узагалі антикорупційна боротьба у нас нагадує таке собі шоу або серіал. З яскравим початком - з відеодоказами та гучними звинуваченнями, та... змазаний фінал. Без покарання. Ірина Баглай - далі.

Гелікоптери замість автозаків. Спецтехніка і тисячі силовиків на суходолі.

Ефектно і масштабно, і одномоментно - по всій країні. Це - ретроспектива полювання на топподатківців, яких запідозрили у... корупції.

А так "кіношно" викопували на городі законсервовані в банки суддею Чаусом гроші. А ось збирають по прокурорських хованках золото-діаманти. І рахують сотні тисяч кешу:

250 тис. доларів. Вот так, за право підписання папірця - це не просто корупція, це мародерство.

Кайданки надівали демонстративно у прямому ефірі.

Это не спектакль, такая публичность должна быть.

Публічно, з агентами під прикриттям та ФБР - брали на... бурштині.

І від таких шоу не могли відірвати очей глядачі. В сесійній залі.

І заносили до зали суду на ношах.

Та жоден із сезонів антикорупційних шоу, починаючи від 2015 року - так і не завершився логічним фіналом. У кожного - кінцівка відкрита. А в прокат вийшов - новий сезон! З депутатами від "слуг" у головних ролях:

Я на всякий случай сгружу вам 150. Оставите себе просто как бонус.

Ірина Баглай, кореспондентка:

Їх ловлять, а на їх місце приходять нові і знову беруть і пропонують. І цей безперервний потік грошей за "порішать" - не зупинити. Нескінченна корупційна історія. Головні герої - топи у владі. І проти кожного, здавалось би, неспростовні докази. Ось вам гаряче відео із перемовинами й готівкою. Та чи згадає нині глядач прізвища фігурантів? Бо в ефірі - щоразу нові сюжети й нові герої.

Ігор Черезов, адвокат:

Большинство всех этих историй, которые как правило громко начинаются, они заканчиваются очень тихо.

Ми пропонуємо згадати - тихо забутих. Але трохи згодом. А поки що - про головний судовий детектив з елементами комедії:

Математика там доходит до 40 процентов... На тяжелом легко зарабатывается.

Це зйомки оперативників "нелегкого заробітку" нардепа від "Слуг" - Сергія Кузьміних. На відео чути, як він домовляється про "дохід" за сприяння приватній фірмі у постачанні медобладнання для житомирської лікарні. І ось перший транш - пачки новеньких тисячних купюр.

Здавалось б, усе очевидно. Глядачу. Але...

Тарас Загородній, політичний експерт:

Як показує практика, коли НАБУ починає зливати записи - це закінчується нічим! Ми вже таких відео бачили купу. Якісь гроші, незрозуміло, що де як звідки... Статус цих грошей не визначений.

А йдеться - про солідну суму:

Віталій Корзун, прокурор:

Кузьміних було викрито на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 558 тисяч гривень.

Сергій Кузьміних, народний депутат України:

Я ніяких, жодних грошей не брав.

Та до того, як Кузьміних сказав цю фразу у суді - треба було пройти квест! Бо піймати депутата, - виявилося ой як непросто. Адже головна проблема із такими героями...

Вадим Валько, юрист Центру Протидії Корупції, член ВО "Автомайдан-prosud!":

Це депутатська недоторканість. Зараз фактично розпочати справу проти депутата, затримати його без підпису Генпрокурора, єдиної особи в державі - неможливо.

Але тут і підпис не допоміг. Щойно Генпрокурорка завізувала підозру, виявилося, що Кузьміних - зник. І поки його шукало НАБУ, - спершу він з'явився у віртуалі, у Фейсбуці, а потім... у Житомирі. На лікуванні. Коли його викликали до суду в Київ, приїхав. Але... щось сталося із пам'яттю. Забув паспорт.

Сергій Кузьміних, підозрюваний:

Тому що у нас в НАБУ не знають, що паспорт треба. Я не юрист, щоб знати, що треба з собою паспорт.

Поїхав по документ - назад. У Житомир. Тож на наступне засідання - повернутися не встиг.

Лариса Криворучко, адвокат Сергія Кузьміних:

Враховуючи відстань, що він не встигає.

Та навіть коли він нарешті приїхав, засідання все одно перенесли - на два дні. Аби Кузьміних встиг прочитати, у чому ж його звинувачують. Але й наступна серія судового серіалу - вийшла без закінчення. Запобіжний захід йому не вибрали - знову перенесли на понеділок. Прокуратура просить арешт - із можливістю вийти на волю - за 50 тисяч гривень.

Поки "гралися" із Кузьміних, вже на мільйонному хабарі піймали - його колегу по партії - депутата з Київської міської ради.

Владислава Трубіцина і ще кількох чиновників звинувачують у кришуванні МАФів. Іронії цій історії додають публікації самого депутата, де він звинувачує в хабарництві самих підприємців.

Є можливість платити податки, але людям подобається платити хабарі.

Та арештувати безімунного депутата виявилося простіше. Владислав Трубіцин два місяці буде у СІЗО, якщо не внесе застави - до речі, набагато соліднішу, ніж Кузьміних - у 15 мільйонів гривень.

Та Головне питання: чи доведуть провину цих депутатів у суді? Бо хоч і такий показовий доказ не є головним козирем у суді. Важливіший - мотив і реальність виконання замовлення.

Ігор Черезов, адвокат:

Лицо реально хотело совершать или нет, могло совершить те действия или говоря законом, бездействия.

І тоді обвинувачення можуть - перекваліфікувати. На провокацію хабарем. І про це вже заговорили у справі Сергія Кузьміних.

Ігор Черезов, адвокат:

Много дел рассыпается на том основании, что адвокатам удается доказать, что это провокация.

А що ж там із топами корупції із попередніх сезонів? Рік 2017. Справи вертолітних податківців - наймасштабніша антикор-операція - 30 затриманих під камери і... всі 30 - на свободі. Під особистими зобов'язаннями. Хоча є звинувачення - на десятки розкрадених мільярдів, і стоси доказів, і... жодного вироку.

Вадим Валько, юрист Центру Протидії Корупції, член ВО "Автомайдан-prosud!":

Мені здається, там ще підготовче засідання. Дуже великий ризик, що ця справа так зависла на роки й десятиріччя і толку не буде.

Не менш гучні арешти двома роками раніше - діамантових прокурорів. І тут - історія схожа

Дуже ймовірно, що її закриють за строками давності.

І найпопулярніша серія всіх сезонів.

Тут люди згадають не те, на скільки фігурант, за даними прокуратури, спустошив держбюджет, а - його дрес-код із картатими ковдрами у залі суду.

Роман Насіров - колишній голова ДФС. Поки триває судовий процес - він встиг побувати не лише в ролі обвинувачуваного, а й перекваліфікуватися на свідка та докласти руку до затримання вертольотних податківців. В антикорупційних активістів, що не пропускають жодного засідання у справі Насірова, прогнози оптимістичні.

Вадим Валько, юрист Центру Протидії Корупції, член ВО "Автомайдан-prosud!":

Вона скоріш за все цього року закінчиться вироком, це буде, мабуть, перший такий топпосадовець, колишній голова ДФС, якого звинувачують у службовому становищі.

Та поки сам Насіров встиг поновитися на посаді! І навіть претендувати на компенсацію від держави. Щоправда, повернутися у робочий кабінет - не зміг. До речі, відновлення на посаді під час судових процесів - поширена практика. Як і в справі арештованого на засіданні уряду - глави ДСНС Сергія Бочковського.

Человек ходит в суд, как на работу.

Що ж ще гальмує судовий процес?

Ігор Черезов, адвокат:

Это куча реформ. Потому что правоохранительная система она жестко подчищена, а люди, которые занимаются расследованием подобных сложных преступлений, они должны набить руку, чтобы адвокаты им потом не набили морду.

Та покарання все ж таки наздоганяє, кажуть громадські антикорупціонери. І навіть роблять оптимістичні прогнози:

Вадим Валько, юрист Центру Протидії Корупції, член ВО "Автомайдан-prosud!":

В перший рік це було 14, то в третій рік роботи за неповні п'ять місяців роботи вже маємо 22 вироки. В цьому році очікуємо близько 50 вироків і кожного наступного буде збільшуватися. Ми йдемо до того, що колегія суддів за місяць зможе розглянути справу.

Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine:

Коли не буде кому носити на гору, з кожним затриманим хабарником, з кожним вироком суду, кількість бажаючих таким займатися - воно зменшується.

Щоправда, поки серед покараних жодної великої риби немає. Бо у топів є гроші, зв'язки та можливості, аби затягнути справу. Приміром, перетворивши її на комедію без паспорта або під картатою ковдрою.