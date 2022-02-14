Через КПП на мосту проходило близько чверті товарообігу між країнами.

Поліція остаточно звільнила від мітингарів міст Амбассадор між США та Канадою. Через КПП на мосту проходило близько чверті товарообігу між країнами.

Тиждень його блокували прихильники руху "Конвой свободи", вимагаючи скасувати всі карантинні обмеження. Минулої п'ятниці канадський суд дозволив поліції відновити рух мостом.

Під час операції правоохоронці затримали понад десяток активістів та тимчасово конфіскували кілька машин.