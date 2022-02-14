Поліція остаточно звільнила від мітингарів міст Амбассадор між США та Канадою [ Редактировать ]
Поліція остаточно звільнила від мітингарів міст Амбассадор між США та Канадою. Через КПП на мосту проходило близько чверті товарообігу між країнами.
Тиждень його блокували прихильники руху "Конвой свободи", вимагаючи скасувати всі карантинні обмеження. Минулої п'ятниці канадський суд дозволив поліції відновити рух мостом.
Під час операції правоохоронці затримали понад десяток активістів та тимчасово конфіскували кілька машин.
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Тамтешні ЗМІ повідомляють, що перекриття трас на прикордонних пунктах призвело до дефіциту деталей.
Центр міста перекритий автомобілями, а мітингарі встановили намети.
Спочатку мітингарі вимагали скасувати обов'язкову вакцинацію для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади.
У вересні грецький уряд зобов'язав медперсонал щепитися, хоча б однією дозою.
Серед постраждалих - автовиробники Ford, Toyota, Honda та Крайслер.