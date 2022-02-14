Голлівуд повертається до звичного життя, або хоча б намагається.

Цього тижня американська Кіноакадемія оголосила список претендентів на "Оскар"! Церемонія обіцяє бути незвичною. Зрештою, незвичним стало й оцінювання кандидатів.

Чому один із кіно-академіків гірко сказав нам в інтерв'ю – "Це вже зовсім інший "Оскар"? Дмитро Анопченко розкаже про зміни, расові квоти і голлівудські тренди.

Голлівуд повертається до звичного життя, або хоча б намагається. Фільми з "хеппі-ендом" колись "витягли" Америку з Великої депресії. То ж може й нинішній "Оскар" допоможе відійти від наслідків пандемії? - сподіваються у Кіноакадемії. Але як це зробити, коли все одно довелося презентувати фінальні "п'ятірки" онлайн - і жарти ведучих ситуації не рятували.

-Коли я вступив до Кіноакадемії - все було геть по-іншому; тоді це була інша Академія…

Із перших же слів інтерв'ю каже мені Лоуренс Фолдс, американський режисер і продюсер; людина, яка вже не одне десятиліття голосує за номінантів.

Він ще застав часи, коли академікам доставляли фільми для перегляду… поштою. У дев'яностих - додому разом із листами і журналами приносили і величезні коробки із касетами. Та згодом вирішили - це неправильно. І почали організовувати закриті "оскарівські" перегляди - у кінозалах "тільки для академиків", одночасно у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку і Лондоні. Із суворими правилами.

Лоуренс Девід Фолдс, член Американської кіноакадемії:

Я у звичайний кінотеатр тепер ходити не можу! Бо для кіноакадемиків - жодного трейлеру, жодної реклами. У середині не можна їсти! Відкриєш шоколадку - одразу схоплять. І в залі абсолютно темно! І глядачі у кінозалі розмовляють! У них дзвонять мобільні… В Академії, якщо ти візьмеш телефон із собою, тебе просто виженуть.

Із початком пандемії ці VIP-кінозали закрили. А на запитання розгублених кіноакадеміків - як тепер оцінювати фільми - сказали: ось вам пароль, усе тепер - на сайті…

І ми зараз переглядали на екрані телевізора, на ноут-буці, і - прости Господи - люди оцінювали претендентів з планшета чи навіть з екрана телефону! Хіба ж можна так дивитися фільми?!

Тому в кіношників багато скарг - мовляв, як ви там на своїх смартфонах роботу оператора, приміром, змогли оцінити?

Простіше хіба акторам. І в категоріях, які викликають найбільшу цікавіть: "найкращі актор і актриса" - на нас очікують справжні "зіркові війни". Бо цьогоріч серед акторів-чоловіків номінацію отримали і "містер Шерлок Холмс" - витончений британець Бенедікт Камбербетч, і голлівудська зірка Вілл Смітт, і улюбленець жінок Хав'єр Бардем.

-Це якась магія! Навіть те, що моя номінація за роль - іспанською! Для мене це просто екстраординарно!

А серед акторок-фіналісток: Ніколь Кідман, і Крістен Стюарт, і - кохана Бардема - Пенелопа Круз…

-Оголосили п'ятірку номінантів-акторів, назвали ім'я Хав'єра, і я починаю кричати! А він не реагує. Чому???!!! Я кричу - Боже ж мій, це ж такий чудовий момент! А він чекає! І коли назвали імена актрис, я просто впала на землю і не могла зупинити сльози.

Що цікаво - в номінаціях багато фільмів, які зняли не Голлівудські студії, а стримінгові сервіси. І ще ніколи така стрічка не отримувала "Оскара". І не тільки їм - ділиться зі мною ще один кіноакадемік - Віталій Манський.